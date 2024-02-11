رضا حجازي: قرارات تحسين أجور المعلمين تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تحسين أجور المعلمين، تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمعلمين وملف التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسي.

وانعقد هذا الاجتماع بحضور، اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود المبذولة فى ضبط العملية التعليمية في المحافظة، وخاصة حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية.