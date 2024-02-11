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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوكا عن والده : كان واحد منكم متنسهوش في الدعاء

صدى البلد

شارك نجم الأهلي أحمد نبيل كوكا متابعيه صورة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب كوكا:"كان واحد منكم متنسهوش في الدعاء".

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي، والمقام حاليا فى دار المناسبات بمنطقة البساتين.

وحرص سامي قمصان مدرب الأهلي، ومحمود كهربا، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم،  والدكتور محمد وفائي أخصائي التأهيل والعلاجي الطبيعي، وخالد عبد الفتاح، حمزة علاء، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.

وشارك ايضا كلا من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد وعلي معلول ومحمود كهربا وعمرو السولية ورامي ربيعة وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وعمر كمال على حضور العزاء.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

 

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