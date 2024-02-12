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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم؟

الماء
الماء

نشرت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، منشورا جديدا، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

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وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها، مجموعة من النصائح حول شرب الماء بانتظام.

وقالت سهام سوقية،: اهتم بشرب الماء بين 8 إلى 10 أكواب يوميا بشكل عام في حياتك اليومية.

وأضافت “سوقية”، وزع الأكواب بين الإفطار إلى السحور في رمضان، وفي الأجواء الحارة، وعند ممارسة التمارين.

ونوهت بأن للماء أهمية لصحتك وجسدك، تتمثل فيما يلي:

يساعد على مكافحة الجفاف 

يقلل كثافة ولزوجة الدم

يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة

يخلص الجسم من السموم والفضلات 

يكافح الإمساك ويحسن أداء الجهاز الهضمي

يحافظ على حرارة الجسم 

الماء الجفاف صحة الجلد الشيخوخة الجهاز الهضمي الامساك

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