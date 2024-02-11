حازم إمام: جوميز سينجح مع الزمالك.. وشيكابالا سعيد لهذا السبب

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأبيض من الأعمدء الأساسية للقلعة البيضاء ومنتخب مصر، متمنيا له سرعة الشفاء.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: " شيكابالا سعيد بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الزمالك وأتوقع أن الفريق سيحصد أكثر من بطولة هذا الموسم بالشكل الجديد".

وأضاف: "جوزيه جوميز يمتلك شخصية قوية وقادر على النجاح في مهمته مع نادي الزمالك وايضا بالصفقات الجديدة".

وعن منتخب مصر: "سعيد للغاية بتولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني وأتوقع نجاحه لأنه صاحب شخصية قوية".