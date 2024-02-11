زيادة أم استقرار.. شعبة السجائر تحسم الأمر في أسعار السجائر بالأسواق بهذه الأرقام| تفاصيل

يبحث العديد من المستهلكين في وقتنا الحالي عن أسعار السجائر الجديدة 2024 في مصر، وبالتحديد بعد ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، حيث يبلغ المدخنين في جمهورية مصر العربية مليون مدخن، وتعد هذه الصناعة هي الأكثر إنتاجا واستهلاكا في مصر والوطن العربي.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس شعبة الدخان إبراهيم امبابي بغرفة الصناعات الغذائية عن حقيقة ارتفاع أسعار أنواع السجائر الموجودة في شهر فبراير 2024.

زيادة في أسعار السجائر اليوم

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات له، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار السجائر، وأن الزيادة الموجودة بسبب التجار وليس من الحكومة، وعن الأخبار التي تم تداولها ليس لها أي أساس من الصحة، وتحذر الوزارة من ضرورة عدم تدوال الاخبار قبل التأكد من صحتها من المواقع الرسمية، ومن الممكن الكشف عن السعر الحقيقي لعبوة السجائر عن طريق استخدام الباركود الموجود على العبوة.

وتابع: "أسعار السجائر في مصر شهدت استقراراً ملحوظاً، وأكد أنه لا يوجد أي زيادة جديدة في أسعار السجائر".

ومن جانبها، كشفت الشرقية للدخان أنها سوف تقوم بتطبيق ضريبة سوف يتم إضافتها إلى كافة أسعار السجائر الجديدة اليوم التي يتم تداولها في السوق المصري، وقامت الهيئة المسؤولة عن الأسعار في مصر بالكشف عن بعض الحملات التي تقوم بشنها، حتى يتم ضبط الأسعار الخاصة بالسجائر ومعاقبة التاجر الذي يقوم برفع سعر السجائر أكثر من الحد الذي تم وضعه.

وتفاجأ الكثير من المدخنين بزيادة الأسعار الخاصة بالسجائر في مصر بشكل كبير، وذلك منذ بداية العام الحالي، وأصبحت أسعار السجائر في زيادة مستمرة كل يوم، ولكنها قد شهدت استقرار طفيف خلال الفترة القليلة الماضية.

وكشفت الشعبة المسؤولة عن السجائر في الغرفة التجارية أن الزيادة الحادثة في أسعار السجائر تعود إلى رفع الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة التي تم تطبيقها على أسعار السجائر، وأكدت الشعبة أن تسعى جاهدة إلى ضبط الأسعار والتحكم فيها.

العقوبات الخاصة باحتكار السجائر

من ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي أنها وضعت القانون الخاص بحماية المنافسة، وهذا القانون ينص على وضع عقوبات ترضع جميع التجار الذين يقومون باستغلال الأزمات والقيام باحتكار السلع والمنتجات ويقومون بزيادة الأسعار أكثر من الحد المصرح به، وتقوم الحكومة بشن حملات من أجل مراقبة التجار ومعاقبة التاجر الذي يقوم بمخالفة القانون.

وقد تصل العقوبات إلى فرض الغرامات المختلفة أو حبس التاجر الذي يستمر بمخالفة المواد الخاصة بالقانون الذي يقوم بحماية المنافسة، ولا يتم تطبيق هذا القانون على السجائر فقط بينما يتم تطبيقه على جميع السلع والمنتجات المختلفة.

ومن جانبها، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 5 تجار سجائر جملة وقطاعى بمراكز يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 5 تجار يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

السجائر المحلية تدعم إيرادات الشرقية

وفي السياق نفسه، دفعت مبيعات السجائر المحلية، إيرادات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للنمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 54%، بحسب ما أظهرته القوائم المالية للشركة خلال الربع الثاني من العام المالي 3023-2024.

وتعد الشركة الشرقية صاحبة العلامة التجارية الأشهر في صناعة الدخان في الشرق الأوسط وأفريقيا، المنتج الوحيد للسجائر المحلية في مصر.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أحجام مبيعات الشركة الشرقية في قطاع السجائر المحلية بنسبة 48%، والتي مثلت نحو 94% من إجمالي الإيرادات، وكذلك زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 62%.

والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر الجديدة 2024 والتي جاءت كالآتي: