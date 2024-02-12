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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

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وتألقت زوجة ماجد المصري، مرتديه فستان جلد قصير باللون الاسود والأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة ماجد المصري

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