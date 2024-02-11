إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت حنان مطاوع، مرتديه جيب جلد باللون الأسود، ونسقت معها بالطو طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

اختارت حنان مطاوع، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

ولم تتكلف حنان مطاوع، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واختارت اسوره بسيطة باللون الذهبي .

وإليكم صور حنان مطاوع