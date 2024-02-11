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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان تعلن موعد طرح كراسة شروط بيع وحدات سكنية بمدينتي هليوبوليس الجديدة ومساكن شيراتون

شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن موعد طرح كراسة شروط بيع عدد من الوحدات السكنية في مدينتي هليوبوليس الجديدة ومساكن شيراتون، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الحالي.

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، إنها ستطرح بالبيع في مزاد علني عددا من الوحدات السكنية في مدينتي هليوبوليس الجديدة ومساكن شيراتون جاهزة للتسليم يوم 2 مارس المقبل.

مؤشرات مصر الجديدة للإسكان خلال 6 أشهر 

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 8.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 652.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مصر الجديدة للاسكان القابضة للتشييد والتعمير وزارة قطاع الاعمال العام مساكن شيراتون الوحدات السكنية

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