بسبب شهر رمضان.. بشرى سارة بشأن انخفاض سعر الأرز |فيديو

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، عن تفاصيل انخفاض أسعار الأرز في الفترة المقبلة.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأرز متوافر حاليا بالاسواق وهو سلعة محلية".

وأضاف: "لدينا فائض في سلعة الأرز، والمضارب تلبي طلبات المواطنين على مستوى الجمهورية"، موضحا: "لدينا انسيابية في التوزيع بتعاون الأجهزة المعنية مع الغرفة التجارية".

وأشار: "المضارب أعدت في شهر رجب التجهيزات المتعلقة بالأرز استعدادا لشهر رمضان"، لافتا إلى أن "أسعار الأرز انخفضت بسبب قرب حلول شهر رمضان وتجهيز شنط رمضان وموائد الرحمن حيث يتم الاعداد لذلك من منتصف شهر رجب".

وتحدث عن أسعار الأرز، قائلا: " سعر كيلوا الأرز مفترض ألا يتعدى 35 جنيها لأعلى درجة وسعر، منوها بأنه يخرج من المضارب رسميا من 27 لـ30 جنيها بحسب النوعية والدرجة".

وأكد أن الأرز هو السلعة الوحيدة في مصر التي لم يرتفع سعرها عن العام الماضي"، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائما مع كل المحافظات والأرز متوفر مثله مثل باقي السلع، والإنتاج حاليا يكفي وهناك فائض".

