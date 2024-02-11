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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Argylle يتفوق على Lisa Frankenstein في البوكس أوفيس الأمريكي

Lisa Frankenstein
Lisa Frankenstein

تفوق فيلم Argylle على Lisa Frankenstein في البوكس أوفيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي رغم تباطؤ إيراداته خلال الفترة الماضية في الوقت الذي يكافح كلا العملين لتحقيق أرقام جيدة في عطلة السوبر بول. 

واحتفط فيلم "Argylle" بالمركز الأول في البوكس أوفيس حيث أضاف حوالي  6.5 مليون دولار إلى أرقامه في أمريكا الشمالية، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 62٪ عن بدايته المخيبة للآمال.

وبعد أسبوعين من إصداره، حقق فيلم Argylle  ذو الميزانية الكبيرة 28.8 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي و60 مليون دولار على مستوى العالم بعدما بلغت تكلفة إنتاجه حوالي  200 مليون دولار. 

فيلم Argylle تدور أحداثه حول مؤلفة منعزلة تكتب روايات تجسس عن عمل سري ومجلس تجسس عالمي، وبدأت بشكل غريب أحداث الكتاب في الوقوع بالعالم الحقيقي. 

Argylle يقوم ببطولته كل من جون سينا، هنري كافيل، دوا ليبا، برايس دالاس، أريانا ديبوز، سام روكويل، وهو من إخراج ماثيو فون. 

وجاء فيلم الرعب الكوميدي "Lisa Frankenstein" في المركز الثاني محققا 3.8 مليون دولار في 3144 دار عرض، وهي بداية سيئة بالنسبة لمنتجيه، رغم أن تكلفة إنتاجه بلغت مليون دولار فقط. 

وتدور أحداث فيلم Lisa Frankenstein حول مراهقة وحبيبها الذي يعتبر متوفي في الحقيقة، ولكن مجموعة من الظروف المروعة أعادته إلى الحياة مرة أخرى، ويعيشان شوية قصة حب مليئة بالمغامرات الكوميدية المرعبة. 

ويشارك في بطولته كول سبراوس، جينا ديفيس، كاثرين نيوتن، ليزا سوبرانو، وهو من إخراج زيلدا ويليامز. 

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