تباطؤ إيرادات فيلم Argylle بعد أسبوع عرض حول العالم

يثير فيلم الجاسوسية والجريمة الكوميدية Argylle حالة خيبة أمل كبيرة وقلق حول تباطؤ أرقام إيراداته بعد أسبوع من عرضه داخل وخارج أمريكا.

حقق فيلم Argylle حوالي 37 مليون دولار حول العالم منذ عرضه يوم 2 فبراير الجاري، فيما وصلت إيراداته داخل البوكس أوفيس الأمريكي إلى 20 مليون دولار تقريبا.

كان من المتوقع أن يحقق Argylle أرقام إيرادات عالية بالتزامن مع موسم عرضه وكتيبة الممثلين القوية المشاركة فيه، لكنه كان مخيبا للآمال وقد يتراجع في ترتيب شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة.

فيلم Argylle تدور أحداثه حول مؤلفة منعزلة تكتب روايات تجسس عن عمل سري ومجلس تجسس عالمي، وبدأت بشكل غريب أحداث الكتاب في الوقوع بالعالم الحقيقي.

Argylle يقوم ببطولته كل من جون سينا، هنري كافيل، دوا ليبا، برايس دالاس، أريانا ديبوز، سام روكويل، وهو من إخراج ماثيو فون.

قد يكون هنري كافيل صاحب شخصية سوبر مان الشهيرة، وبطل فيلم Argylle هو الاختيار المقبل لتقديم شخصية الجاسوس البريطاني الأشهر في العالم جيمس بوند بعد ترك دانيال كريج لهذه المهمة عام 2021 لكن لا يوجد تأكيد حتى الآن.