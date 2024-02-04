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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Argylle يحقق 35 مليون دولار في افتتاحية عرضه عالميا

صدى البلد

حقق فيلم Argylle حوالي 35 مليون دولار في افتتاحية عرضه عالميا، بعد طرحه في عطلة الأسبوع الماضي، أي خلال حوالي ثلاثة أيام. 

 

ووصلت إيرادات Argylle في البوكس أوفيس الأمريكي إلى حوالي 18 مليون دولار، وتصدر شباك التذاكر في الوقت الذي وصفت فيه أرقامه بأنها مخيبة للآمال. 

 

فيلم Argylle تدور أحداثه حول مؤلفة منعزلة تكتب روايات تجسس عن عمل سري ومجلس تجسس عالمي، وبدأت بشكل غريب أحداث الكتاب في الوقوع بالعالم الحقيقي. 

 

 

 

Argylle يقوم ببطولته كل من جون سينا، هنري كافيل، دوا ليبا، برايس دالاس، أريانا ديبوز، سام روكويل، وهو من إخراج ماثيو فون. 

 

وتوقفت إيرادات فيلم Mean Girls  عند رقم 93 مليون دولار  خلال أقل من شهر في دور العرض العالمية، وتدور أحداثه  حول مجموعة فتيات مشهورات داخل المدرسة، وتقوم إحداهن في حب الشخص الخطأ وتدب الفرقة بين الفتيات، وهو عمل موسيقي كلاسيكي.

 

بلغت ميزانية فيلم Mean Girls حوالي 36 مليون دولار لذا فإن أرقامه في شباك التذاكر تعد نجاحا لمنتجيه، خاصة بعد الدعاية الضعيفة التي تلقاها، وعدم تسويقه على  أنه عمل موسيقي. 

Argylle Mean Girls البوكس اوفيس هنري كافيل بوكس اوفيس دوا ليبا فيلم Mean Girls

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