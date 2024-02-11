تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما يحدث في رفح يشغل المصريين والعالم.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "غزة خسرت 28 ألف شهيد و65 ألف جريح حتى الآن"، لافتا إلى أن: "حماس لديها 100 رهينة و80 جثة لذلك ستتفاوض مع إسرائيل".

وأشار إلى أن: "إسرائيل بدأت في قصف شمال غزة ومدينة غزة ثم دير البلح"، موضحا أن: "إسرائيل ما زالت تقاتل الفلسطينيين في منطقة خان يونس".

وأوضح أن: "أكبر كثافة سكانية في العالم توجد في مدينة رفح الفلسطينية"، مضيفا: "لو توقفت الحرب في غزة؛ سيخرج نتنياهو من الحكومة، لأنه يواجه تهما بالفساد، وسيحاكم إذا توقفت الحرب".

إنهاء الحرب في غزة

نوه اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بأن: "العالم يرفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح"، لافتا إلى أ،: "بايدن يمر بأصعب موقف له في الانتخابات الرئاسية، وسيرسل مدير الاستخبارات الأمريكية للمنطقة؛ لإنهاء الحرب في غزة".