عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

بايدن
بايدن

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما يحدث في رفح يشغل المصريين والعالم.

txt

سمير فرج عن تصريحات بايدن: لم يكن في وعيه .. فيديو

txt

سمير فرج يكشف سبب زيارة بلينكن إلى مصر للمرة الخامسة

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "غزة خسرت 28 ألف شهيد و65 ألف جريح حتى الآن"، لافتا إلى أن: "حماس لديها 100 رهينة و80 جثة لذلك ستتفاوض مع إسرائيل".

وأشار إلى أن: "إسرائيل بدأت في قصف شمال غزة ومدينة غزة ثم دير البلح"، موضحا أن: "إسرائيل ما زالت تقاتل الفلسطينيين في منطقة خان يونس".

وأوضح أن: "أكبر كثافة سكانية في العالم توجد في مدينة رفح الفلسطينية"، مضيفا: "لو توقفت الحرب في غزة؛ سيخرج نتنياهو من الحكومة، لأنه يواجه تهما بالفساد، وسيحاكم إذا توقفت الحرب".

إنهاء الحرب في غزة

نوه اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بأن: "العالم يرفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح"، لافتا إلى أ،: "بايدن يمر بأصعب موقف له في الانتخابات الرئاسية، وسيرسل مدير الاستخبارات الأمريكية للمنطقة؛ لإنهاء الحرب في غزة".

سمير فرج رفح الإعلامي أحمد موسى اللواء سمير فرج انتخابات الرئاسية تصريحات بايدن مدير الاستخبارات الأمريكية غزة بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

ترشيحاتنا

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة نيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية

أوسيمين يقود تشكيل نيجيريا أمام كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية

قابلناهم على القهاوي.. نائب يوضح كواليس العمل على مشروع قانون المسنين قبل إقراره

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ