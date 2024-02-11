الإدارة الأمريكية: إحراز تقدم بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

كشف مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، عن إحراز تقدم حقيقي في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إطار اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن التوصل لإطار اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، تم إلى حد بعيد، لكن لا تزال هناك فجوات تحتاج إلى سدها.

ولفت إلى أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة بأنها "مبالغ فيها"، لم ترد على وجه التحديد في الاتصال مع "نتنياهو".

رفح الفلسطينية

أوضح أن واشنطن لا تؤيد عملية عسكرية في رفح الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

وأفاد بأن 1.3 مليون شخص في رفح الفلسطينية لا مفر لهم، وهم بحاجة إلى الدعم؛ في حال شن إسرائيل عملية عسكرية.

وأكد أن الإسرائيليين أوضحوا أنهم يعتبرون سلامة المدنيين "شرطا مسبقا واضحا للعمليات في رفح الفلسطينية".