قصواء الخلالي تحذر إسرائيل: الرد قد يكون في تل أبيب

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر ترفض ما أعلنته القوات الإسرائيلية بشأن تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، كما حذرت من عواقبها الوخيمة.

وتابعت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي" أن إسرائيل ستدخل مرحلة العداء مع الدولة المصرية، لأنه طبقا لقواعد القانون الدولي من حقنا الدفاع عن أنفسنا بكافة السبل.



وأكدت أن افتعال حرب جديدة سيلحق الخيبة بالدولة الصهيونية، في ظل تصريحاتها العنترية والحنجورية، لأن الدولة المصرية قيادة وشعبا ومؤسسات ردها سيكون رادع.





وأكملت:" الضغط يمثل تخطي الحدود المصرية وكسر لقواعد القانون الدولي وعليه يحدث اشتباك مع الجيش المصري.. فهل الجيش اسرائيلي مدرك لخطورة الخوض حرب مباشرة مع مصر ".



واختتمت:" محدش هيسكت فينا استفزاز الدولة المصرية وخوض الحرب معها قد يجعل الرد يصل لتل أبيب نفسها وليس رفح فقط".

