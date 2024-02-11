جرأة وأنوثة .. ندى الكامل تكشف عن تاتو مثير | شاهد

أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت ندى الكامل بإطلالة مثيرة، إذْ ارتدت فستانًا مثيرًا مصمم من قماش الليكرا، مع جاكت جلد اسود، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، وعكس جرأة التاتو المرسوم على قدمها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل تصفيفة شعر مميزة، إذْ قامت بترك خصلات شعرها تتدلى على ظهرها وكتفيها بشكل لافت وغير مرتب، كما وضعت مكياجًا صاخبًا، وأحمر الشفاة باللون الأحمر، مما عكس جمال ملامحها.

تتميز طليقة أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

من هي ندى الكامل؟

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد.

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية، كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتليفزيون.

