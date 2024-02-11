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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تناول منشورا له، أمس السبت، على منصة إكس من قبل اللجان في تركيا، والتي تتعلق باجتياح حدودنا الشرقية في من غزة في عام 2008، وحققت مليون مشاهدة.

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أحمد موسى ينفعل على الهواء: الإخوان عدو مثل إسرائيل.. فيديو

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أحمد موسى: هناك استهداف للدولة المصرية مثلما حدث في عام 2008

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن: كتبت أمس تويتة على منصة إكس ومضمونها: « في عام 2008 اجتاح حدودنا الشرقية من غزة 750 ألف فلسطيني واول حاجة عملوها رفعوا علمهم علي مكتب بريد الشيخ زويد ونشرت الصورة في الأهرام وقتها الرئيس مبارك منح مهله 72 ساعة لاعادتهم لغزة وطلع الاخوان ومرتزقة في الاعلام يهاجموا البلد وطلبوا تركهم، ولم ترضخ الدولة واعادتهم نفر نفر».

 

وتابع أحمد موسى قائلا: «محمد بديع الخائن والإخوان طالبوا بنصب خيام لهم في سيناء، معلقا: الموضوع مش خيام دا تفريع القضية من أصولها، وأمن مصر هو رقم 1، وندافع عن الدولة بأرواحنا، ومصر هي المتحملة القضية في فلسطين، والفلسطينيين عليهم التمسك بأرضهم».

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن من يهاجم الجيش المصري يخدم أجندة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء هم جماعة الإخوان الإرهابية، وكل ما يتم اليوم هدفه ضرب الجيش المصري والشعب، وكل عنصر من جماعة الإخوان ضد القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وقضية فلسطين هي قضية كل المصريين».

وتسائل الإعلامي أحمد موسى: ليه يتكتب وتتكلم عن مصر وسايب اللي بتعمله إسرائيل في غزة من 7 أكتوبر؟، أحمد موسى يدافع عن بلده حينما يكتب، وأطالب الشعب المصري بتقصي الحقيقة والمعرفة والبحث.

واستكمل أحمد موسى: الإخوان لا تعرف معنى الوطن أو الحدود، الشعب لا ينسى هدف الجماعة الإخوانية.


 

أحمد موسى

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سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم


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