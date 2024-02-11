عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير مزيف بالسخونة الشديدة.. مشكلة كبيرة تواجه هذا التطبيق

مشكلة كبيرة تواجه
مشكلة كبيرة تواجه هذا التطبيق

كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة تواجه تطبيق Android Auto تمنعه من العمل بشكل طبيعي، حيث أن التطبيق يصدر تنبيهات تحذيرية بدون سبب وفي بعض الأحيان تنبيهات خاطئة.  

 

وبحسب موقع autoevolution فإنه يمكن لتطبيق Android Auto أن يحذر المستخدمين من ارتفاع درجة حرارة الهاتف، مما يتيح معرفة متى يجب إزالته من الشحن، ومنحه وقتًا إضافيًا للتبريد، إلا أن التطبيق يُصدر تنبيهات مزيفة.  

 

ويُرجع الموقع مشكلة تطبيق Android Auto للتحديث الجديد الخاص به، والذي يقوم بإصدار تنبيهات خاطئة تشير إلى أن الهاتف يعاني من السخونة المفرطة،دون أن يعاني الهاتف الذكي من ارتفاع درجة الحرارة. 

 

وليس من الواضح لماذا أصدر Android Auto هذه التحذيرات، لكن التقارير تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا خطأ فيني يعاني منه التطبيق بواسطة التحديث الأخير، على الرغم من أنه لا يؤثر على جميع المستخدمين. 

 

ويحصل المستخدمون على تنبيه يتضمن رسالة  تقول "ارتفاع درجة حرارة الهاتف، قم بإزالته من الشاحن اللاسلكي". وحتى هذه اللحظة لم تعلق جوجل بعد على هذا الخطأ. 

 

 

تطبيق Android Auto Android Auto مشكلة Android Auto ارتفاع درجة حرارة الهاتف تحذير مزيف بالسخونة الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

ترشيحاتنا

عاجل.. نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى مستشفى عسكري في الولايات المتحدة

زيادة جديدة بـ أسعار السجائر .. وشعبة الدخان: مبالغ فيها

نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى العسكري.. بيان عاجل من البنتاجون| تفاصيل

العائدون من بعيد.. كوت ديفوار بمشوار درامي تتوج بكأس الأمم الإفريقية

ماذا يحدث للجسم عند تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم؟

كيف تتعرف على تلف حساس السرعة بالسيارة ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ