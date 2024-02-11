تحذير مزيف بالسخونة الشديدة.. مشكلة كبيرة تواجه هذا التطبيق

كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة تواجه تطبيق Android Auto تمنعه من العمل بشكل طبيعي، حيث أن التطبيق يصدر تنبيهات تحذيرية بدون سبب وفي بعض الأحيان تنبيهات خاطئة.

وبحسب موقع autoevolution فإنه يمكن لتطبيق Android Auto أن يحذر المستخدمين من ارتفاع درجة حرارة الهاتف، مما يتيح معرفة متى يجب إزالته من الشحن، ومنحه وقتًا إضافيًا للتبريد، إلا أن التطبيق يُصدر تنبيهات مزيفة.

ويُرجع الموقع مشكلة تطبيق Android Auto للتحديث الجديد الخاص به، والذي يقوم بإصدار تنبيهات خاطئة تشير إلى أن الهاتف يعاني من السخونة المفرطة،دون أن يعاني الهاتف الذكي من ارتفاع درجة الحرارة.

وليس من الواضح لماذا أصدر Android Auto هذه التحذيرات، لكن التقارير تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا خطأ فيني يعاني منه التطبيق بواسطة التحديث الأخير، على الرغم من أنه لا يؤثر على جميع المستخدمين.

ويحصل المستخدمون على تنبيه يتضمن رسالة تقول "ارتفاع درجة حرارة الهاتف، قم بإزالته من الشاحن اللاسلكي". وحتى هذه اللحظة لم تعلق جوجل بعد على هذا الخطأ.