عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية تعلن متابعة قضية العثور على جثمان مصرية في سويسرا وتعزي أسرتها

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية “برن”، أنهما يتابعان مع السلطات السويسرية، عن كثب، ومنذ اللحظات الأولى، قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها، أمس، 10 فبراير 2024، مُلقى في نهر الراين، بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.

وكانت سفارة جمهورية مصر العربية في “برن”، تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية، في 31 يناير 2024، من محل إقامتها في أحد الفنادق السويسرية.

وأوضحت السفارة أنها تواصلت بشكل فوري مع الجهات الأمنية السويسرية، والتي قامت في إطار التحقيقات في القضية، بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك؛ ليشمل عدة مدن سويسرية.

ونوهت بأنه عثر في النهاية على جثمان الفقيدة، وألقت السلطات السويسرية، القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.

وتقدمت وزارة الخارجية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدةً استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية؛ حتى يتم الكشف عن ملابسات القضية وشخصية الجاني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

موضوعات متعلقة

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

وزير الخارجية يشارك في أعمال لجنة التعاون الاقتصادي مع سلوڤينيا

فتح أسواق جديدة بشرق آسيا.. مصر تشارك في أهم معرض سياحي بالهند

رسالة من الإمام الأكبر إلى شيخ الإسلام في تايلاند تنقلها السفيرة المصرية

دعوة الشركات البلغارية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والنقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات

وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يترأسان اجتماعا لمناقشة ملفات هامة بين البلدين| صور

وزير الخارجية يلتقي الرئيس القبرصي لتعزيز أواصر التعاون | تفاصيل

شكري في نيقوسيا.. ماذا دار بينه وبين الرئيس خريستودوليدس ونظيره القبرصي؟ صور

ترشيحاتنا

الخارجية تعلن متابعة قضية العثور على جثمان مصرية في سويسرا وتعزي أسرتها

نهائي كأس الأمم الإفريقية|نيجيريا تتقدم بهدف علي كوت ديفوار في الشوط الأول

ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يجيب

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ