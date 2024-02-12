أرخص هاتف أوبو Oppo في السوق ببطارية 5000 مللي أمبير

يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بأنه واحدًا من أرخص هواتف الشركة والأفضل ضمن هواتف الميزانية المحدودة حيث يضم الهاتف مواصفات كبيرة أبرزها بطارية 5000 مللي أمبير.

كما يضم الهاتف كاميرا فائقة الدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب سعر رخيص يناسب جميع راغبي الشراء، ونعرض فيما يلي المواصفات الكاملة والسعر في السوق المصري لهاتف Oppo A17.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A17

وجاء بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع 3 ألوان هي: الأسود و الأزرق و البرتقالي.

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندويد.

ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

سعر هاتف أوبو Oppo A17

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 499 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.