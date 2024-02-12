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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز متهم أوهم الطلاب بتسريب أسئلة الامتحانات عبر تليجرام

صدى البلد

 

أمرت جهات التحقيق بحجز متهم 24 ساعة لاتهامه بالنصب على الطلاب عبر تطبيق " تيليجرام" بعد أن اوهمهم بتسريب إمتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة.

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من أحد الحسابات الشخصية بشأن وجود قناة على تطبيق"تيليجرام" يقوم القائمون عليها بالإدعاء بقدرتهم على تسريب إمتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة نظير مبلغ مالى يتم تحويله لرقم هاتف (مُحدد) عبر إحدى خدمات الهواتف المحمولة.

 

بالفحص تبين صحة الواقعة وإضطلاع القائمين على إدارة القناة بالإدعاء بقدرتهم على تسريب الإمتحانات على النحو المشار إليه، وأمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2) هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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