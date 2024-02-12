ألقت نفسها من الطابق الثاني.. قرار النيابة بشأن حريق شقة التبين

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية في منطقة التبين.

وكشفت التحقيقات، أن حريق اندلع في شقة سيدة في منطقة التبين وأثناء ذلك قفزت من الطابق الثاني ، بينما اصيبت جارتها ونجلتها بالاختناق نتيجة تصاعد الادخنة ، وتم نقلهن الي المستشفي لاسعافهن.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم ووجود ٣ مصابين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة علي النيران .

وتبين من الفحص والمعاينة ان العقار مكون من ٤ طوابق ونشب الحريق بالطابق الثاني بصالة الشقة الذي اسفر عن اصابة قاطنة الشقة 31 سنة بكدمات بالوجه نتيجة قفزها من شرفه المنزل ، وإصابة سيدة ونجلتها قاطنين بالطابق الثالث نتيجة تصاعد الادخنة، وافادوا بان سبب الحريق قيام الاطفال باللهو بقداحة.

وتم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .