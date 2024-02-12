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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علاء مرسي لـ صدى البلد: اثنان فقط يمكن أن يمثلا سيرتي الذاتية

صدى البلد

وجه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له في أثناء مرضه، قائلا: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليا مسؤولية تجاههم".

و أضاف الفنان  علاء مرسي لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي أنه حالياً بصحة افضل الحمد لله و و باخد العلاج و بتابع نظام غذائي

و عبر الفنان علاء مرسي باعجابة الشديد بدور  الفنان طة الدسوقي في مسلسل حالة خاصة و ب الفنان  عصام عمر في مسلسل بالطو معبراً أن لديهم موهبة كبيرة جدا و تمكن من الأدوار و ذكاء في اختيار الأدوار
و أضاف أنه لو حد هيقدم سيرته الذاتية هيبقي طة الدسوقي أو عصام عمر


وقال  بانة يشارك في مسلسل كوبرا و مسلسل عتبات البهجة في رمضان و أن شاء الله ينالوا اعجاب الجمهور

و تابع  أن الشخصيتان تختلفان عن بعضهما بشكل كبير، ، متمنيا أن ينال العملان إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.

الفنان طه الدسوقي الفنان عصام عمر الفنان علاء مرسي

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