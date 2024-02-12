علاء مرسي لـ صدى البلد: اثنان فقط يمكن أن يمثلا سيرتي الذاتية

وجه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له في أثناء مرضه، قائلا: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليا مسؤولية تجاههم".

و أضاف الفنان علاء مرسي لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي أنه حالياً بصحة افضل الحمد لله و و باخد العلاج و بتابع نظام غذائي

و عبر الفنان علاء مرسي باعجابة الشديد بدور الفنان طة الدسوقي في مسلسل حالة خاصة و ب الفنان عصام عمر في مسلسل بالطو معبراً أن لديهم موهبة كبيرة جدا و تمكن من الأدوار و ذكاء في اختيار الأدوار

و أضاف أنه لو حد هيقدم سيرته الذاتية هيبقي طة الدسوقي أو عصام عمر



وقال بانة يشارك في مسلسل كوبرا و مسلسل عتبات البهجة في رمضان و أن شاء الله ينالوا اعجاب الجمهور

و تابع أن الشخصيتان تختلفان عن بعضهما بشكل كبير، ، متمنيا أن ينال العملان إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.