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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفع أسعار السجائر من 8 لـ 11 جنيه

خيري رمضان يطالب بمقاطعة السجائر لمدة شهر بعد ارتفاع سعرها

خيري رمضان
خيري رمضان

علق الإعلامي خيري رمضان، على زيادة أسعار بعض أنواع السجائر 11 جنيها، مطالبًا بمقاطعة السجائر لمدة شهر حتى تتأثر وتتراجع الأسعار.

وقال "خيري رمضان" خلال تقديم برنامج "مع خيري" على قناة المحور: 11 جنيه زيادة في السعر مرة واحدة، زمان كانت بتزيد 50 قرش أو جنيه، إنما دلوقتي 11 جنيه ومش موجودة وبتتباع زي المخدرات.

وأضاف "خيري رمضان" أن  الأسعار ارتفعت أكثر من مرة، والآن فيليب موريس مصر يرفع أسعار السجائر من 8 ل 11 جنيه، طيب ما نبطل سجاير لمدة شهر، ونعلمهم يحترمونا وميرفعوش  الأسعار للدرجة دي، ولو 50% من المدخنين أقلعوا عن التدخين لمدة شهر الشركات دي هتحترم الناس. 

وأكمل خيري رمضان:  لما علبة السجائر توصل ل 85 جنيه وفي أفراد بتتناول علبتين يوميًا، يعني 170 أي قرابة 6000 جنيه في الشهر. 
 


 

 

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