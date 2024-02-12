انس التفاح.. هذه الفاكهة تحسن الحالة النفسية والمزاجية

كشفت دراسة أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يخرجك من الحالة المزاجية السيئة خلال أربعة أيام فقط.

تحتوي الفاكهة الخضراء الناعمة على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يُعرف منذ فترة طويلة بقدرته على تحسين الصحة.

لكن يعتقد الباحثون الآن أن الفاكهة توفر لنا دفعة أسرع وأطول أمداً من مكملات فيتامين سي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى الفريق، من جامعة أوتاجو، نيوزيلندا، تدخلاً غذائيًا لمدة ثمانية أسابيع لـ 155 شخصًا بالغًا يعانون من انخفاض فيتامين سي.

تناول المشاركون إما مكملات فيتامين C، أو الدواء الوهمي، أو ثمرتين من فاكهة الكيوي يوميًا، ثم أبلغوا عن حيويتهم ومزاجهم وجودة نومهم ونشاطهم البدني عبر استطلاعات الهاتف الذكي.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أن فاكهة الكيوي حسنت الحيوية والمزاج خلال أربعة أيام، مع وصول تأثير التعزيز إلى ذروته في حوالي 14-16 يومًا.

من ناحية أخرى، أدت مكملات فيتامين C إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف حتى اليوم الثاني عشر.

وأضاف المؤلف الرئيسي الدكتور بن فليتشر: "هذا يساعدنا على رؤية أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير سريع نسبيًا على ما نشعر به".