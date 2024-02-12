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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجواء رومانسية تجمع إمام عاشور بزوجته

صدى البلد

شارك امام عاشور، لاعب النادي الأهلي منشوراً عبر حسابه على انستجرام.

وظهر بصحبة زوجته في أجواء رومانسية تجمعهما قبل عيد الحب. 

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية،  أن إمام عاشور تعرض لإصابة بارتجاج في المخ أثناء تدريبات الفراعنة، مما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور.

وأضاف شوبير :" إمام عندما سقط الأرض كاد أن يبلع لسانه وقت تدريب المنتخب لولا أن الجهاز الطبي سارع على الفور في إنقاذه ونقله للمستشفى على الفور.

 

 

وتابع شوبير،:"اللاعبين كانوا مشوشين لذهاب اللاعب للمستشفى وكان يجب علي الجهاز الطبي تطمينهم، لافتا إلى أن اللاعب بعدما تحسنت حالته طلب المشاركة في مباراة الكونغو ولكن الجهاز الطبي رفض ذلك.

 

 

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