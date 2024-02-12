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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024| طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلع الحجر".. صور

صدى البلد

يخوض المخرج"حسني صالح" الماراثون الرمضاني لهذا العام بمسلسل"قلع الحجر، الذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشر حسنى صالح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلع الحجر "عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا:"ملحمة من الجنوب.. .. رمضان 2024.

شاركت الفنانة منى عبد الغنى مجموعة من الصور من كواليس مسلسل “قلع الحجر" عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت منى عبد الغنى برفقة الفنانة سوسن بدر والفنان عبد العزيز مخيون بالزى الصعيدى.

وتشارك الفنانة مني عبد الغني، في بطولة مسلسل قلع الحجر ، والذي من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثونالرمضاني القادم.
 

المسلسل من بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليفأحمد وفدي.

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

وطرحت الفنانة مني عبد الغني أغنيتها الجديدة “ تيجي نعمل الخير” ، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعية المختلفة. 

وقامت مني عبد الغني بتصوير أعنية تيجي نعمل الخيرعلى طريقة الفيديو كليب ، والأغنية من  كلمات محمود كلازاوألحان محمد فهمى عبد الحميد وتوزيع أكرم عادل.

الفنان عبد العزيز مخيون الفنانة مني عبد الغني المخرج حسنى صالح بطولة محمد رياض حسني صالح مسلسل قلع الحجر مسلسلات رمضان 2024

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