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منوعات

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

عارضة أزياء توثق
عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل

على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) انتشر مقطع فيديو مثير للجدل لـ عارضة أزياء أسترالية لبنانية شهيرة توثق الطريقة التي اتبعتها لضمان إنجابها أطفال فيما بعد إذا تزوجت في سن متأخر. 

التجميد

 أوضحت عارضة الأزياء جيسيكا قهواتي من خلال مقطع الفيديو أنها تعاني من مشكلات في الغدة الدرقية مما دفعها إلى اتباع طريقة فعالة تساعدها على إنجاب الأطفال بالمستقبل حتى إذا تأخر سنها وهي تجميد البويضات.

وشاركت (قهواتي) رحلتها لإتمام هذه الطريقة مع المتابعين من خلال توثيق رحلتها للقيام بذلك داعية الفتيات الأخريات السير على خطاها لمكافحة تأخر الزواج حتى لا تُحرم كل فتاة من الأمومة.

أظهر مقطع الفيديو الذي حصل على ملايين المشاهدات عارضة الأزياء وهي تقوم بحقن سرتها على فترات مختلفة بـ 13 إبرة لتنشيط المبايض ثم سحب البويضات بجهاز سونار خارجي بأسفل جدار البطن (لغير المتزوجة).

جيسيكا ميشال قهواتي حصلت على لقب ملكة جمال أستراليا عام 2012 وعملت في مجال الأزياء كعارضة وهي في سن الـ14 عام. وحصلت على أول لقب ملكة جمال لها في عام 2007 وهي بعمر 17 عام عندما لقبت بملكة جمال لبنان أستراليا.

عارضة أزياء أسترالية لبنانية جيسيكا قهواتي الغدة الدرقية انجاب الاطفال تجميد البويضات

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