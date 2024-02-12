إحالة راكب برتغالي للمحاكمة بتهمة محاولة تهريب مخدرات بمطار الغردقة الدولي

قررت جهات التحقيق في مدينة الغردقة إحالة راكب من الجنسية البرتغالية للمحاكمة في قضية رقم 26117، بعد ضبطه أثناء محاولته تهريب كمية من مخدر نبات الماريجوانا أثناء وصوله إلى مطار الغردقة الدولي قادمًا من سويسرا. تمكنت الجمارك في المطار من كشف المحاولة وضبط المخدرات.

وفي تفاصيل الحادثة، تم الاشتباه في الراكب البرتغالي أثناء خروجه من بوابة الجمارك، وبعد تفتيش حقائبه عن طريق جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم اكتشاف كمية من الماريجوانا مخبأة داخل حقائبه الشخصية.

وقد قرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي برقم 26 لسنة 2022 وتحرير المضبوطات. تم إحالة الراكب للأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تأتي هذه الحادثة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة وحماية أمن وسلامة المجتمع.