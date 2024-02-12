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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: خصم حافز التقييم للعاملين المقصرين بالعناية المركزة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة لمستشفي القناطر الخيرية تأكد خلالها من الانضباط الإداري بالمستشفي.


واستهل جولته المرورية بتفقد قسم الاستقبال ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وأكد علي معاون المستشفي بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمكان ، خاصة بعد زيادة عدد افراد الأمن والنظافة بالمستشفي.


كما تفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة وبنك الدم  والمعمل ، وقد تلاحظ أثناء المرور وجود نقص ببعض المستلزمات الخاصة بالمعمل ، مما دعي بتكليف مدير ادارة المعامل بالمديرية باستيفاء كفاة المستلزمات الخاصة بالمعمل ، ومحاولة التنسيق بين المستشفيات للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.


كما أكد وكيل الوزارة علي سرعة التواصل مع المختصين لاستكمال القسم الخاص بمعمل البكتيريولوجي ، مشيدا بتواجد الفريق النوباتتجي بقسم المعمل والأشعة والالتزام بحضور النوباتجية.


كما قام وكيل الوزارة بالمرور علي قسم العناية المركزة للكبار ، والذي بلغت نسبة الاشغال به مايقارب 95 بالمائة ، موجها بضرورة المتابعة اللصيقة للمرضي والتسجيل في سجل المريض بشكل مستمر ، وقرر خصم حافز التقييم لبعض العاملين المقصرين بالعناية المركزة لعدم الدقة في التسجيل في سجلات المرضي ، لضمان توافر الادوية والمستلزمات الخاصة بهم.

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القليوبية الدكتور حموده الجزار العناية المركزة القناطر الخيرية صحة القليوبية قسم العناية المركزة

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