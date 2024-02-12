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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب .. 5 شروط لتولى منصب عضوية صندوق رعاية المسنين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين .


ووافق المجلس على صندوق رعاية المسنين، و وضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، حيث نصت المادة 34 ، على أن يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية:


1_أن يكون مصري الجنسية.
2_ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3_أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4_ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5_أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

 

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مجلس النواب يوافق على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين مبدئيا

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مجلس النواب يوافق على مواد إصدار مشروع قانون حقوق المسنين


ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.


ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.


يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

مجلس النواب حنفى جبالى قانون حقوق المسنيين صندوق رعاية المسنين الخدمة العسكرية

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