زراعة أشجار مثمرة وزينة بقرى ومدن الغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الاشجار المثمرة ، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولاضافه اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.



جاء ذلك خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار المثمرة و اشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة.



وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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