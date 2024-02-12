نقيب الصيادلة يناقش مشكلة نواقص الأدوية في السوق المصري وطرق حلها

ناقش الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية مشاكل نواقص بعض الأدوية ومشاكل الأدوية منتهية الصلاحية، والتى عرفت شركات الأدوية، ولم تستردها وتطبيق القرار 499 الخاص بزيادة نسبة الخصم من الشركات للصيدليات حتى تستطيع من الاستمرار فى مواجه الزيادات المطردة فى التزامات الصيدليات من مصاريف ورواتب وضرائب.

كان هذا الاجتماع بحضور الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة

والدكتور محمد عصمت أمين عام نقابة الصيادلة المصرية وتم التباحث في جميع المشاكل التي تتعرض لها المهنة والصعوبات التي تواجه أصحاب الصيدليات وقد تم تفهمها تفهما عميقا من سيادته لهذه المشاكل وتم الأتفاق علي تشكيل لجنتين من هيئة الدواء والشعبة العامة لاتخاذ إقرار لانهاء هذه المشاكل التي تؤرق جموع الصيادلة واكد الدكتور احمد عبد العال السقا نائب رئيس الشعبه العامه للادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان مثل هذه الاجتماعات مهمه للغاية وان هيئة الدواء المصرية هى صمام امان للمواطن المصرى

من خلال توفير الأدوية وحل جميع المشاكل التى تعوق الصيدليات عن القيام بواجبها نحو الوطن والمواطن.