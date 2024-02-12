بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. منتخب البرازيل يفشل في التأهل لـ أولمبياد باريس

فشل منتخب البرازيل الأولمبي في التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد خسارته أمام الأرجنتين في التصفيات المؤهلة من قارة أمريكا الجنوبية.

كان التعادل يكفي منتخب البرازيل للصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ولكنه لم يتمكن من ذلك بعد الخسارة بنتيجة 0/1 أمام الأرجنتين.

نجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه خافيير ماسكيرانو في التأهل إلى النهائيات، حيث يسعى لتحقيق الميدالية الثالثة في تاريخه بعد الحصول على الميداليتين في عامي 2004 و2008.

وتأهل منتخب باراجواي للبطولة الأولمبية بعد فوزه على نظيره الفنزويلي بنتيجة 0/2.