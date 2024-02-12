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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعلن تحرك أسطوله إلى البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رسميا أن أسطوله سيتحرك بالمنطقة الممتدة من مضيق هرمز لباب المندب والبحر الأحمر .

وأكد الاتحاد في القرار، الذي نشر في جريدة رسمية اليوم الاثنين، أن الأسطول الأوروبي سيتحرك في المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر دفاعا عن الملاحة ومن أجل حماية السفن؛ بحسب شبكة "العربية".

كما أوضح أن "الأدميرال فاسيليوس جريباريس" سيقود هذه العملية، على أن يكون مقرها الرسمي "لاريسا" في اليونان.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا على أن مهمة الأسطول ستتمثل في حماية السفن التجارية من الاعتداءات المحتملة في نطاق القانون الدولي، في إشارة إلى الهجمات الحوثية وعمليات القرصنة أيضاً.

وكان الاتحاد قد أكد الأسبوع الماضي، أن مهمة بحرية أوروبية ستبصر النور قريباً بغية حماية الملاحة في البحر الأحمر الذي يعتبر ممراً ملاحياً مهماً على الصعيد الدولي، لتضاف إلى تحالف "حارس الازدهار" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

وكانت قد كشفت مصادر أن ميزانية هذا الأسطول تبلغ 8 ملايين يورو توفرها خزانة الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة العمليات وقواعد الاشتباك وتشكيل القوة البحرية والجوية التي ستتولى الدوريات في أجواء مياه البحر الأحمر وخليج عدن.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي وسط تصاعد هجمات جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً على سفن الشحن، بزعم توجهها نحو الموانئ الإسرائيلية.

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