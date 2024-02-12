آي صاغة : عودة الأسعار بأسواق الذهب.. وعيار 21 يسجل 3600 جنيه

عادت حركة التسعير بأسواق الذهب المحلية وعادت حركة التعاملات في البيع والشراء خلال اليوم الإثنين، وسط تراجع للأوقية بالبورصة العالمية، وترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الثلاثاء، للحصول على مؤشرا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأسعار وحركة البيع والشراء عادت مرة أخرى بعد تعليق التسعير ووقف البيع والشراء خلال الأسبوع الماضي، وسجلت الأسعار تراجعًا بنحو 50 جنيهًا عن أخر سعر معلن قبل تعليق الأسعار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2020 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تصريحات بعض مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بجانب تقرير التضخم المقرر صدوره غدًا الثلاثاء للحصول على مزيد من الأدلة حول سياسة البنك المركزي الأمريكي وسط تزايد التوقعات بعدم خفض البنك لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس، ما يعزز من تراجع أسعار الذهب دون 2000 دولار، لكن الأحداث الجيوساسية قد تدعم المعدن الثمين وتحد من هبوطه.