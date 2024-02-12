مفوض عام الأونروا: بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة ..فيديو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية "، في نبأ عاجل، بأن المفوض العام لوكالة أونروا قال إنه تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس إلى قطاع غزة وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين.

وأضاف المفوض العام لوكالة أونروا أن هناك نقصا في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة، مضيفا “اقترحنا وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلينا”.

وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أنه لا توجد جهة في غزة ستكون قادرة على توفير خدمات التعليم للأطفال في القطاع مثلما تفعل أونروا.

وأوضح المفوض العام لوكالة الأونروا، أن هناك حالة هلع كبيرة في غزة من النتائج المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح، مؤكدا أن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين.