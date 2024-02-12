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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لـ 1100 مريض في بني سويف

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"           

 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد  10 ، 11 من فبراير الجاري" بقرية الحيبة مركز الفشن ، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1122 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 68 ،معمل طفيليات 43،حالات الأشعة العادية 15، استصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 71 حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

 

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