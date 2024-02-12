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رئيس التحرير
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محافظات

وكيل تعليم بني سويف يجتمع بمديري عموم الديوان لبحث آليات العمل الفترة المقبلة

صدى البلد

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف اجتماعا مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور هاني عنتر وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني والأستاذ عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وذلك لبحث خطة العمل في الفترة المقبلة
وفي كلمته رحب الدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة بالأستاذ هاني عنتر وكيل المديرية مقدماً له التهنئة بتوليه مهام منصبه متمنيا له التوفيق في عمله الفترة المقبلة. 


مؤكدًا على تضافر الجهود المبذولة لتقديم خدمة تعليمية متميزة والعمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية. 


ومن جانبه أعرب اهاني عنتر وكيل المديرية عن سعادته بتكليفه بالعمل بمحافظة بني سويف. 


مؤكدًا على تعاونه مع جميع أطراف المنظومة التعليمية من أجل تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها. 


وخلال الاجتماع استعرض وكيل المديرية خطة العمل في الفترة المقبلة مؤكدًا على تفعيل المتابعة الميدانية المفاجئة والتواجد في المدارس من الصباح الباكر وقبل طابور الصباح لمتابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها. 


مؤكداً على التواصل المستمر طوال اليوم مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية من خلال تفعيل الرقمنة في ظل التحول الرقمي لسرعة إنجاز الأعمال 
كما تم التأكيد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة الغياب يوميا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط داخل المدارس. 


وتم التأكيد على استمرار تفعيل الأنشطة التربوية وحصص المشاهدة والتأكيد على الاهتمام بالقراءة والكتابة ومتابعة البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف. 


وفي ختام اللقاء أكد وكيل المديرية بأنه يقف على مسافة واحد من الجميع والعمل بروح الفريق والتعاون مع الجميع لتحقيق التغيير المنشود والإرتقاء بالعملية التعليمية. 

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