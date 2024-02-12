فيزا شنغن للمصريين .. يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية استخراج فيزا شنجن للمصريين والتي لها مزايا كبيرة، ومن خلالها يسمح لك بالتنقل بكامل طاقتك وحُريتُك من دولة لأخرى دون قيود أو حدود جُغرافية، وهي العبور الآمن لأوروبا دون الحاجة للهجرة غير الشرعية.

فيزا شنغن للمصريين

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيزا شنغن

عادةً ما تحتاج لتوفرها بلُغة البلد الأم لكي تحصل على فيزا شنغن

خطاب مُترجم من الألسن يُوضح سبب السفر بشكل مُقنع.

الدعوة الرسمية للزيارة فى حالة قيام أحد المواطنين بدعوتكم.

حجوزات السفر ذهابًا وإيابًا لإثبات نية الرجوع فى الموعد المحدد.

شهادة توضح تحركات السفر خلال الستة أشهر الماضية.

كشف حساب بنكي فعّال على آخر ستة أشهر يُوضح عمليات الإيداع والسحب.

بوليصة تأمين صحي بـ 30 ألف يورو على الأقل من شركات التأمين في البلد المُسافر إليها.

إيصال يَفي بسداد رسوم موعد الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت.

خطاب رسمي من جهة العمل يشمل كامل البيانات في حالة سفر الموظفين.

نُسخة مُترجمة من السجل التُجاري والبطاقة الضريبية في حالة سفر رجال الأعمال.

شهادة قيد جامعي وموافقة ولي الأمر وشهادة ميلاد في حالة سفر الطلاب.

جواز سفر سارٍ لستة أشهر، ويحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء دون تعديلات فى خصائصها.

فيزا شنغن للمصريين

تُتيح فيزا شنغن للمصريين الإقامة في الدول الـ 27 لمدة 90 يومًا خلال 180 يومًا، وتختلف من فيزا لأخرى، فبعضها يُتيح لك حرية مغادرة دول منطقة شنغن والدخول إليها عدة مرات كيفما شئت، والبعض الآخر يُتيح الخروج مرة واحدة فقط خلال مدة الفيزا.

فيزا شنغن للمصريين، تُتيح السفر لجميع دول الأعضاء فى منطقة شنغن، والتي تشمل 27 دولة أوروبية مثل: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والنمسا، وألمانيا، وغيرها.

شروط فيزا شنغن للمصريين



الشرط الأهم للحصول على فيزا شنغن للمصريين هو وجود سبب منطقي تستطيع أن تُقنع به الجهات المختصة للحصول على الفيزا، وبناءً على هذا السبب تتعدد أنواع فيزا شنغن .

فالفيزا الطبية تحتاج لوجود عِلَّة مرضية تستوجب زيارتَك للمراكز الأوروبية، مع توفر القدرة على تحمُّل التكاليف، وكذلك الفيزا السياحية تطلب جاهزية مادية مُثبتة، وحبذا لو كنت متعودًا على زيارة الأماكن السياحية والسفر لتُثبت لهم حُسن نيتك وأنك لا تنوى إلا التنزه، وقِس على كذلك في باقي أنواع فيزا شنغن للمصريين.

فيزا شنغن للمصريين

كيفية استخراج فيزا شنغن للمصريين

التوجه للسفارة في الموعد الذي تم حجزه مع جميع المستندات المطلوبة. انتظار الموافقة من الجهة المختصة، وعادةً ما يحتاج الأمر لحوالي أسبوعين لمعالجة الطلب. تقديم طلب أونلاين عبر الإنترنت لحجز موعد في سفارة البلد الذي تنوي السفر إليه. سداد 80 يورو عبر الإنترنت وهي رسوم فيزا شنغن للمصريين ولجميع الدول.

فيزا شنغن للمصريين

شروط فيزا شنغن للمصريين



الشرط الأهم للحصول على فيزا شنغن للمصريين هو وجود سبب منطقي تستطيع أن تُقنع به الجهات المختصة للحصول على الفيزا، وبناءً على هذا السبب تتعدد أنواع فيزا شنغن .

فالفيزا الطبية تحتاج لوجود عِلَّة مرضية تستوجب زيارتَك للمراكز الأوروبية، مع توفر القدرة على تحمُّل التكاليف، وكذلك الفيزا السياحية تطلب جاهزية مادية مُثبتة، وحبذا لو كنت متعودًا على زيارة الأماكن السياحية والسفر لتُثبت لهم حُسن نيتك وأنك لا تنوى إلا التنزه، وقِس على كذلك في باقي أنواع فيزا شنغن للمصريين.