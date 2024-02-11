أسعار عدادات المياه .. اعرف تكلفة التركيب والمقايسات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار تركيب عدادات المياه لوحداتهم السكنية، وأنواعها، وسعر مقايسة عداد المياه المنزلي والتجاري.

ونقدم لكم أهم العوامل التي تؤثر على أسعار عدادات المياه، وذلك ضمن خدماتنا المقدمة للقراء على مدار الساعة.

أسعار عدادات المياه 2024



أسعار عدادات المياه تختلف حسب نوع العداد والشركة المصنعة والجودة، ولكن بشكل عام، تتراوح أسعار عدادات المياه الميكانيكية بين 100 و500 جنيه.

وتتراوح أسعار عدادات المياه الإلكترونية بين 500 وألف جنيه، بينما تتراوح أسعار عدادات المياه الذكية بين ألف وألفي جنيه.

وبصل سعر عداد مياه بكارت إلى 1840 جنيها تقريبا.

سعر مقايسة عداد المياه 2024

وتتراوح أسعار مقايسة عداد المياه من ألف الـي 5 آلاف جنيه، حسب نوع العداد والشركة المصنعة والجودة.

سعر مقايسة عدادات المياه

ويصل سعر المقايسة المنزلي نحو 1800 جنيه، شاملة سعر عداد المياه الميكانيكي وكافة التكاليف والرسوم الأخرى، أما بالنسبة إلى سعر عداد المياه الإلكتروني، فيبلغ حوالي 2500 جنيه .

وتبلغ تكلفة مقايسة عداد المياه التجاري في مصر نحو 5 آلاف جنيه، شاملة سعر عداد المياه الميكانيكي وكافة التكاليف والرسوم الأخرى، أما بالنسبة إلى سعر عداد المياه الإلكتروني، فيبلغ حوالي 7500 جنيه.

طرق سداد تكلفة مقايسة عداد المياه

يمكن سداد تكلفة مقايسة عداد المياه نقدًا أو بالتقسيط، أما بالنسبة إلى التقسيط، فيمكن سداد المبلغ على أقساط شهرية لمدة عام واحد.

أنواع عدادات المياه

هناك العديد من أنواع عدادات المياه، التي يمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية:

- عدادات المياه الإلكترونية، وهي نوع أكثر دقة من عدادات المياه الميكانيكية، وتعتمد على أجهزة إلكترونية لقياس كمية المياه.

- عدادات المياه الذكية، وهي احد أنواع العدادات التي تتصل بالإنترنت ويمكنها إرسال البيانات إلى شركة المياه.

- عدادات المياه الميكانيكية، وهي النوع الأكثر شيوعًا، وتتكون من عجلة دوارة تدور مع تدفق المياه.