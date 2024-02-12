الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من الشركات أسعار مواد البناء اليوم، وتحديدا أسعار طن الحديد وأسعار طن الأسمنت اليوم في الأسواق.

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد اليوم بعد حدوث انفراجة، مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم



وجاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي :-



بيانكو 62,000.00

عز 65,000.00

بشاى بشاى 63,200.00

مصر الوطنية للصلب العتال 63,000.00

المعادى المعادى 62,000.00

الكومى الكومى 62,100.00

المراكبى المراكبى 63,000.00

عطية عطيه 63,000.00

العشرى العشرى 62,000.00

المصريين المصريين 63,000.00

الجيوشى للصلب الجيوشى 62,000.00

سرحان سرحان 62,000.00

مصر ستيل مصر ستيل 62,200.00

الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم



وجاءت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:-

أسمنت - بورتلاندى عادي

مصر للأسمنت المنيا المعلم 2,080.00

الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 2,050.00

بنى سويف تايتان غير متاح

اسمنت اسيوط الفهد 2,020.00

اسمنت وادى النيل وادي النيل 2,090.00

الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف 2,060.00

الشركة العربية للاسمنت المسلح 2,130.00

جنوب الوادى جنوب الوادى 2,020.00

مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح

شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح

اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح

اسمنت سيناء سيناء غير متاح

لافارج للاسمنت المخصوص 2,130.00

السويس للاسمنت السويس 2,130.00

مصر بنى سويف مصر بنى سويف غير متاح

اسمنت ميدكوم اسوان غير متاح

مصر للاسمنت قنا المسله غير متاح

السويدى السويدى 2,290.00

العريش للاسمنت العسكرى غير متاح

الشركة العربية للاسمنت النصر 2,090.00

اسمنت اسيوط المهندس غير متاح

اسمنت سيناء سيناء 42.5 2,080.00

اسمنت حلوان حلوان 2,120.00

الحديد والأسمنت

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

قرار البنك المركزي



وتأتي تلك الأسعار بعد قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.