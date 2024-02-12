محافظ الشرقية يوجه بتوفير وظائف ووحدات سكنية ومساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة.



جاء ذلك بحسب بيان للمحافظة اليوم /الإثنين/، خلال لقاء محافظ الشرقية عددًا من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة للتعرف على مطالبهم والعمل على تلبيتها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.



وكلف المحافظ - خلال اللقاء - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعشر أسر من الأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للمستحقين ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.



ووجه المحافظ، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث الحالة الاجتماعية لمواطنتين وتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.



كما كلف المحافظ مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ7 مواطنين من الراغبين في العمل، ووجه المحافظ نائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة سيدة لبدء مشروع خاص بها لمساعدتها في إعالة أسرتها.



وكلف المحافظ نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بتوفير العلاج اللازم لرجل وسيدة وإدراجهما بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لهما بالمجان على نفقة الدولة.

وناشد المحافظ الجمعيات الأهلية بالمساهمة في سداد ديون السيدات المعيلات والغارمات للتخفيف عنهن ومساعدتهن في رعاية أسرهن.