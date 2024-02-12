أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي والزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قبول دعوة الاتحاد السعودي باستضافة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الشركة المتحدة للرياضه تلبي دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ".



وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والشركة المتحدة للرياضة، الموافقة على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين فريقي الأهلي والزمالك والتي سوف تقام بمدينة الرياض يوم ٨ مارس ٢٠٢٤.

وأكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذه الخطوة تأتي دعماً لأواصر العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة بالمملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى مشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام.