وزير الرياضة يفتتح العديد من المنشآت بنادي الغابة بمصر الجديدة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
والرياضة مساء اليوم بافتتاح العديد من المنشات الرياضية بنادي الغابة ومنها ( ملعب كرة قدم قانونى بالتراك ، ملعب بادل التنس ، ملعب خماسي لكرة القدم نجيلة صناعي، تطوير تسخين حمامات السباحة ، ملعب كرة السرعة ، صالة جمباز ، مكتبة ) وبحضور العديد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ عن منطقة مصر الجديدة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة وبوجود رئيس النادي واعضاء مجلس ادارة النادي .
شاهد وزير الشباب والرياضة فى بداية جولته فيلما قصيرا عن أعمال تطوير النادي، والتى قام بها مجلس إدارة النادي خلال السنوات الماضية والتي تبلغ مساحته ١٢ فدان .
وأثنى وزير الرياضة على حرص مجلس ادارة نادى الغابة على دعوة جميع مجالس ادارات اندية مصر الجديدة ومنها نادى النصر وهليوبوليس والشمس والطيران، والعديد من اندية مصر الجديدة بافتتاحات نادى الغابة اليوم.
وأشاد صبحي بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادى برئاسة المهندس سعيد اسماعيل ومجلس الإدارة ، وعلى عملهم المتميز فى تطوير النادي ، بالاضافة الى تنوع الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى للأعضاء.
وأضاف صبحي أننا نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية فى التنشئة الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع المصري، والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الأعمار السنية.
وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر فى جميع المحافظات.
وتوجه رئيس النادي بالشكر إلى وزير الرياضة بالتواجد اليوم لافتتاح المنشآت الجديدة فى النادي، والتي بلغت إجمالي تكلفتها 12 مليون جنيه، مضيفا أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يتوان لحظة فى تقديم الدعم الكامل للنادى للارتقاء بالمنشات الرياضية والاجتماعية به.