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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

موت من السماء| حكاية مصرع لاعب خلال مباراة كرة قدم بإندونسيا.. تفاصيل مثيرة

صاعقة رعدية تضرب
صاعقة رعدية تضرب لاعب كرة قدم

تؤدي الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها، إلي كوارث بشرية قد تؤدي بحياة الإنسان أو تدمر الأراضي والعقارات، وفي حادثة فريدة من نوعها، تسببت صاعقة رعدية شديدة في وفاة لاعب كرة قدم داخل أرض الملعب.. فما القصة؟

صاعقة رعدية تؤدي بحياة لاعب كرة قدم

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو من أحد ملاعب كرة القدم في إندونيسيا، أثناء لعب بعض لاعيبة كرة القدم، لتسقط صاعقة رعدية شديدة علي أحد لاعبي كرة القدم لتؤدي بحياته.

وتسبب مقطع الفيديو في صدمة كبيرة لرواد السوشيال ميديا، ليظهر لاعب كرة القدم واقفًا وسط الملعب برفقه زملاؤه لتقع صاعقة رعدية علي اللاعب وتسبب في سقوطه علي أرض الملعب.

صاعقة رعدية تضرب لاعب كرة قدم
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