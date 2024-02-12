تبدأ من 100 جنيه.. أسعار كرتونة رمضان 2024

يحل شهر رمضان المبارك بعد أيام بفرحته التي تدخل كل بيت مصري واجواءه الروحانية حيث يستعد المواطنين له بالزاد من خيرات عديدة وتوفير السلع بالبيت، ويبحث المواطنين حاليا عن أسعار كرتونة رمضان 2024 ويفاضلون بين العروض والمحال المنافسة في البيع من حيث الأسعار، حيث بدأت عدد من سلاسل المحال الكبري والمولات وغيرها بالإعلان عن عروضها.

ويستعرض صدى البلد أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024:

وتحتوى كرتونة رمضان على عدد من السلع المختلفة، كـ "الفول، السكر، الزيت، السمن، ياميش رمضان من بلح وجوز الهند والزبيب وقمر الدين، عدس، بقوليات، مكرونات، أرز وعلبة صلصلة وغيرها من السلع الأخرى.

وتختلف كرتونة رمضان بالأسواق 2024 من محل لأخر من حيث نوعية السلع وكميتها ونوعيتها :

وحسب الأسعار المعلنة بأحد الهايبرات والمحال المعروفة جاء في بيان أسعارها التالي:

أرز 900 جرام

سكر 1 كيلو

زيت خليط 600 ملل

صلصة ظرف 35 جم

شاي 40 جم

مكرونة 300جم

ملح 225 جم

بلح 400 جم

وفي محال أخرى، كرتونة رمضان بسعر 250 جنيها:

زيت 700 جرام

2 كيس أرز 1 كيلو

2 مكرونة 350 جرام

1 كيلو سكر

1 كيس سمنه 350 جرام

1 باكو شاي 40 جرام

1كيس ملح 500 جرام

1صلصة 280 جرام.

أسعار شنط رمضان في سوبر ماركت مترو

سعر كرتونة رمضان من 150 جنيها، وتتكون من:

كيس أرز "كيلو"

سكر الأسرة "كيلو"

1 زجاجة زيت خليط 750 مللي

1 كيس مكرونة 350 جرام

1 برطمان صلصة 300 جرام

1 باكو شاي 40 جرام

170جنيه

1 كيس أرز «كيلو»

1 كيس سكر «كيلو»

1 كيس مكرونة 350 جرام

1 كيس صلصة 135 جرام

1 باكو شاي ناعم 400 جرام

1 ظرف سمنة 350 جرام

تبدأ من 109 جنيهات، وتتكون من:

أرز 900 جرام

2 مكرونة 275 جم

1 فول 250 جم

كيلو سكر

صلصة ظرف 35 جم

2 ملح 200 جم.