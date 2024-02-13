شريف الشوباشي: تحقيق المعادلة بين الانفتاح على الغرب والحفاظ على أخلاقياتنا صعب

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إن الطبقات العليا بالمجتمع المصري كانت تتحدث الفرنسية في شبابه، أما اليوم الشباب يتحدثون بالإنجليزية، فهل هذا يؤدي للابتعاد عن تاريخنا الفكري والابتعاد عن الأصالة؟ أم نحقق مزجا وتوليفة خصبة بحيث نكون منفتحين ونحافظ على الأصالة؟.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رفاعة الطهطاوي، أبو التنوير، هو أول من وضع هذه النظرية عندما ذهب لفرنسا وبُهر بها، ولكنه أكد أن هناك قيما لا بد أن نحافظ عليها، وما عدا ذلك نأخذه عن الغرب؛ لأن هناك تقدما كثيرًا عنا .

وأكد أن تحقيق المعادلة بين الانفتاح على الغرب والحفاظ على أخلاقياتنا وتقاليدنا معادلة صعبة جدًا لأن المشكلة أن من يحتك بحضارة وثقافة الغرب يكون له رَدَّيْ فعل، الأول الانبهار، ولابد من تقليدهم لأنهم نجحوا وأصبحت لديهم طائرات، ولو تم تقليدهم؛ سنكون أمثالهم وهذا ليس سهلًا.

واشار إلى أن رد العفل الثاني أنهم كفار وأعداء الدين وهدفهم الوحيد القضاء على الإسلام وإذلال المسلمين والشعوب التي تدور في منطقة الشرق الأوسط، وهذان الأمران خطأ ويقع فيهما ما لا يقل عن 70% من الناس.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.