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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالدولار.. رد حاسم من إدارة الزمالك حول غرامة كهربا

صدى البلد

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن تفاصيل تتعلق بغرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

وقال خلال قناة اون تايم سبورت: “دفع غرامة كهربا بالجنيه المصري؟ المقبول هو دفع ما تقره المحكمة. وهو ٢.٥ مليون دولار ولكن نبحث عن جدية من طرف اللاعب”. 

وكشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تطورات جديدة بشأن قضية محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة البيضاء.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات تلفزيونية: "حتى الآن لا نعلم موعد الحكم في قضية كهربا، سوف يتم إخطار نادي الزمالك بالموعد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك كلام أثير في الساعات الماضية، بأن نادي الزمالك تعرض لضربة قاسمة لأن جلسات الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية حتى يوم 21 مايو المقبل لا يوجد بها جلسة استماع لقضية كهربا، وهو ما يعني أن القضية ستمتد".

ادارة الزمالك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المحكمة الرياضية الدولية أمين صندوق نادي الزمالك عضو مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك

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بالدولار.. رد حاسم من إدارة الزمالك حول غرامة كهربا


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