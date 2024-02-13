الشاذلي صاحب تريند صفقات الملابس لـ صدى البلد: أنا مش مقبوض عليا

نفى عبد الله الشاذلي صاحب تريند صفقات الملابس لصدى البلد خبر القبض عليه بعد تداول مقطع فيديو يظهر شبابا متجمعين حول سيارة أمنية مع صوت في الفيديو يردد: "عبد الله الشاذلي اتقبض عليه"، مع تعليقات من قبل الموجودين في الفيديو: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

و تابع الشاذلي " دا كان فيديو قديم سنه 2021 و انا النهارده كنت في فرح و لم يتم القبض عليا

و يذكر أن ملك الترند.. كان قد كشف في لقاء سابق حكايات وأسرار الشاذلي مع صدى البلد"، للصحفية أوركيد سامي "لو ليك فى اللبس تعالى فى اللبس دماغي شغالة"، و “البامب بإيه بـ 150 جنيه”، و"البامبرز بجنيه"، و "على المايك واعمل لايك"، هذه ليست أغانٍي لمطرب شعبى ولكنها ترندات لبائع الملابس الشهير بـ"الشاذلى".

انتقلت عدسة “صدى البلد” لملك الترند "الشاذلى" لتتعرف على حكاياته وأسراره، حيث أكد أن اسمه الحقيقى عبد الله رمضان حمدى والشهرة عبد الله الشاذلي، وهو شاب من محافظة الجيزة، وبالتحديد من شارع ضياء في فيصل.

وقال الشاذلى إن عائلته ليس لها علاقة بالتجارة، وكانو رافضين لفكرة بيعه الملابس والتجارة من البداية، ثم بعد ذلك كانوا أول الداعمين له.

وأضاف أن بدايته كانت على "فرشة" فى شارع ضياء يبيع عليها إكسسوارات هاند ميد أمام متجر ملابس حريمى، وبعد ذلك قام بالعمل فى هذا المتجر، بالإضافة إلى متابعة "الفرشة" مع عمله الأساسي.

وبعد ذلك، قرر الشاذلى فى تطوير نفسه من خلال افتتاح متجره الخاص، وكان يبيع ملابس حريمى مثل باقى متاجر شارع ضياء، ولكن من ثلاث سنوات قرر تحويل التجارة والعمل فى الملابس الرجالى، وهذه كانت الانطلاقة الحقيقية له فى عالم الشهرة والترند.

واعتمد الشاذلى على بيع الملابس بهامش ربح قليل وكان لا يتعدى الـ 10 جنيهات فى القطعة الواحدة، وبدأ بخفة دمه يعرض منتجاته على تيك توك حتى أصبح كل يوم يقوم بعمل 3 فيديوهات فى مواعيد محددة، وبدأ يظهر اسم الشاذلى و يعرف على الساحة.

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